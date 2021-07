Erich v. Kielmansegg: visionär, verkannt

Erich Graf von Kielmansegg hatte als Beamter für Wien und Niederösterreich "eine starke Empfindlichkeit für moderne Reformen". Doch so wie bei der Hauptstadt-Idee holte man ihn in Wien schnell auf den Boden der hiesigen Realität zurück. Der Deutsche, der für seinen "eisernen Fleiß", aber auch für seine "süddeutsche Liebenswürdigkeit" gelobt wurde, eckte bei den Mächtigen im Land schnell an, wie man aus einem biografischen Text herauslesen kann: „Und da war es nicht nur Kielmanseggs Abstammung aus einem hannoverschen Adelsgeschlecht, die ihm zum Vorwurf gemacht wurde, sondern auch der Umstand, dass er evangelischer Konfession war und auch die Universität gegen den Ansturm der Christlich-Sozialen im Landtage in Schutz nahm.“ Die ständigen Anfeindungen und die Brutalität des Ersten Weltkriegs haben aus dem liberal denkenden Beamten am Ende seines Lebens mit der Sozialdemokratie sympathisieren lassen. Wenige Tage vor seinem Tod im Februar 1923 erschien ein von ihm verfasster Aufsatz in der „Arbeiterzeitung“.