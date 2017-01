Ein Wiener Winterradler notiert: Danke!

Blog Nr. 1158: Vor Mitternacht hatte es begonnen zu schneien. All die Flocken, die nachts vom Himmel fielen, sollten Wien am nächsten Morgen kein arges Schneechaos bescheren. Und doch, die Stadt war zum wiederholten Mal in diesem Winter weiß. Und zum wiederholten Mal durften wir Winteradler_innen uns darüber freuen, dass Wiens Radwege ebenso gut vom Schnee befreit waren wie die Straßen. Und weil man auf das Gute gerne vergisst und eher die negativen Erfahrungen hängen bleiben, gilt es an dieser Stelle kurz Respekt zu zollen: Der Stadtverwaltung und den fleißigen Menschen, die ihr mit ihren flexiblen Arbeitsgeräten frühmorgens ausrücken, um für uns den Weg frei zu machen.

Und ich gebe Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich recht: Das Wetter in Wien ist keine gute Ausrede fürs Nichtradfahren.