East End, oder: Der ferne Osten von Wien

Als Bewohner des hohen Nordens ( Transdanubien, Wien 21) kommt man dort nicht allzu oft hin. Auch deshalb weiß der Osten der Stadt jedes Mal zu beeindrucken. Die Schlote Simmerings, das Brachland rund um die Gasometer, die Baukräne der Gentrifizierer, die sich auch hier langsam an die Peripherie vorfräsen und das Ungeschminkte für immer platt machen, darüber die herein dröhnenden Flugzeuge, auch die Idee, dass Europa am Horizont lange nicht zu Ende ist: Simmering ist jedes Mal eine Reise wert!