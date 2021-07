Die Kellergasse, eine Wiederentdeckung

Blog Nr. 1125: Am Sonntagvormittag durchs Weinviertel zu radeln ist für mich ein Gedicht. Manchmal empfiehlt es sich, nicht nur Kilometer zu schlucken, sondern stehen zu bleiben, hinzuhören, hinzuschauen und abzubiegen. In der Kellergasse in Oberkreuzstetten wird am Sonntagvormittag fleißig gearbeitet. Es gibt einiges zu tun. Bis zum Kellergassenfest am 28. August müssen die Sanitäranlagen aufgemauert und eingerichtet werden.