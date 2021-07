Der 317er: Von Floridsdorf nach Groß-Enzersdorf

Blog Nr. 1121: Am Anfang ist alles wie damals. Die Straßenbahn fährt vom Bahnhof in Floridsdorf ab. Doch aus dem 317er ist ein 25er geworden – und aus der historischen Tram mit Holzaufbau ein moderner Niederflurwagen. Auch sonst blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Zu diesem Schluss kommen auch der Historiker Herbert Kovacic und der Schriftsteller Herbert Eigner in ihrer lesenswerten Monographie Der 317er. Von Großenzersdorf nach Floridsdorf, die in der Edition Winkler-Hermaden erschienen ist.