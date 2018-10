Wenig zu lachen in Österreichs Schulen?

Apropos Lernen und Lachen

Dass nun wieder schon aber der 2. Klasse Volksschule Ziffernnoten eingeführt werden sollen ist nicht nur das Gegenteil davon, Freude am Lernen zu fördern, sondern deute auf den alten Spruch hin, dass mit der Schule „der Ernst des Lebens“ zu beginnen habe.

Und er hat auch genau gar nichts mit Leistung(sbereitschaft) zu tun. Schon vor vielen Jahren kam der damalige Universitätsprofessor Rupert Vierlinger, der jahrzehntelang an verschiedenen Hochschulen zum Thema Leistungsbeurteilungen geforscht hatte, nicht zuletzt aufgrund empirischer Untersuchungen drauf, dass selbst ein und die selbe Mathe-Schularbeit verschieden benotet wurde. Zusammenfassend stellte er in einem Beitrag für „erziehung heute“ fest: „Die Schüler werden nicht ermuntert, um der Sache willen zu lernen, sondern um der Note willen. Außerdem erfüllt die ständige Sorge um den Rangplatz den Schüler mit Angst, die zu psychosomatischen Störungen und im Extremfall sogar zum Selbstmord führen kann. Darüber hinaus lässt die für die Notenfindung unabdingbare ständige Beobachtung die forschende Grundhaltung verkümmern.“ Daraus schlussfolgerte er pointiert, Ziffernnoten sind „feindliche Agenten im Reich des Lernens“.

Viele Schuljahre ohne Ziffernnoten

Dass Schülerinnen und Schüler auch eher an der Sache zu interessieren sind und sehr wohl ohne Ziffernnoten lernen, beweisen nicht nur Nischen wie Alternativ-, Montessori- oder Waldorfschulen.

In Schweden, wo es wie in anderen nordischen Ländern in den ersten acht Schuljahren keine Ziffernnoten gibt, zeigten Kids dem Kinder-KURIER stolz ihr „portfölje“, in das sie selbstständig ihre Lernziele und die erreichten Fortschritte auf dem Weg dorthin eintragen. Eltern oder auch später Arbeitgeber finden in diesen auch die eine oder andere Arbeit – ob Aufsätze, Rechnungen oder Zeichnungen. Und können sich so viel leichter ein wirkliches Bild davon machen, was die- oder derjenige zuwege bringt, wo Stärken, aber auch Schwächen liegen.

Und im Jänner dieses Kalenderjahres startete die Integrative Lernwerkstatt Brigittenau (ILB, Wien) unter #lernegerne Beispiele zu sammeln, wo Menschen – egal ob Kind oder schon lange erwachsen – und was in ihrem Leben gelernt haben oder lernen ohne je dafür an eine Ziffernnote gedacht zu haben.

Und zu lachen haben sie dabei sicher auch mehr!

#lernegerne

Follow @kikuheinz