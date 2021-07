Modeakt14: Die Diplomkollektionen werden präsentiert

Bis Samstag muss alles fertig werden, denn am 8.3. findet die “ Modeakt14″-Diplompräsentation im MGC Modecenter statt, 26 Minikollektionen am Laufsteg und in einer Ausstellung. Schauen Sie sich das an! Tickets gibt’s noch unter tickets.modeakt14@gmail.com.

Modeakt14 Fashionshow & Ausstellung, 8.3., Ausstellungseröffnung 19.30 Uhr, Fashionshow 20.30 Uhr, MGC Mode und Textilgroßhandelscenter, 1030 Wien, Modecenterstraße 22, www.modeakt.net