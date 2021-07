Jay Z & Beyoncé im “Run”-Trailer – wann kommt der Film?

3. Ab Minute 1:47 ist eine sehr basslastige Version von Madonnas “Justify My Love” zu hören.

4. Beyoncé hat in der “Run”-Motorradszene im Vergleich zu Kim Kardashian in “Bound 2″ total viel an.

5. Beyoncé ließ ihre “Run”-Outfits von drei absoluten Topstylisten auswählen: Rob Zangardi & Mariel Haenn zählen zu den “ Hollywood Reporter Top 25 Power Stylists 2014″ und arbeiten sonst mit Jennifer Lopez, Shakira, Gwen Stefani, Pharrell Williams, Rachel McAdams, Lily Collins und Solange. June Ambrose ist seit 17 Jahren für Jay Zs Red-Carpet-Styling verantwortlich und zählt Will Smith, Missy Elliott, Mary J. Blige zu ihren Kunden.

PS. Bester YouTube-Kommentar zu “Run”: “If this were a real movie, I’d likely watch to see if they’re running from Solange.” Hahahahahaha.