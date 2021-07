Hofer schaut sich in Schladming um

Eine Schneekanone produziert am Donnerstag, 27. November 2008, bei Minusgraden im Skigebiet Sudelfeld in Oberbayern Kunstschnee. Bayerns Wintersportgebiete bereiten sich zur Zeit auf die beginnende Skisaison vor. (AP Photo/Uwe Lein) ---A snowgun runs at the skiing area Sudelfeld near Bayrischzell, southern Germany on Thursday, Nov. 27, 2008. Bavarian ski ressorts prepare for the beginning skiing season. (AP Photo/Uwe Lei)

© Bild: Deleted - 1821425