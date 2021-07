Rosige Zeiten

Sie gilt als die Königin der Blume und in besonderen Momenten verschenkt man gerne Rosen. Doch auch ihr Duft betört und nicht umsonst kennt man feine Rosenblütenessenzen in Persien oder Indien seit Jahrtausenden als Beigabe in Pflegeprodukten - und als köstliche Geschmacksverfeinerung.