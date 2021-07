Blick zurück ohne Zorn

Das Jahr endet weit optimistischer, als es begonnen hat: Das Wirtschaftswachstum war doppelt so hoch wie prognostiziert. Österreich profitiert vom starken Nachbarn Deutschland und Gott sei Dank auch wieder von den Exportmärkten in Ost- und Mitteleuropa. Diese Region wächst trotz manch politischer Unsicherheit stärker als der restliche Kontinent. Österreichische Unternehmen sind dort stark engagiert. Erinnern Sie sich, dass das noch kürzlich als hoch riskant für unser Land eingestuft wurde? Auch die Steuerreform der alten Regierung wirkt positiv. Eine weitere soll folgen, wenn auch ihre Finanzierung noch im Nebel liegt.

Während man 2016 noch von bedrohlich weiter wachsenden Arbeitslosenzahlen ausging, ist die Beschäftigung in der gesamten Eurozone so gut wie im Vorkrisenjahr 2007, meldete Berater EY diese Woche. Was leider nicht bedeutet, dass es für Ältere sowie Unqualifizierte leichter geworden ist, einen Job zu bekommen (gleichzeitig beklagen Firmen, dass sie keine Mitarbeiter finden). Von der neuen Regierung wird man daher Arbeitsmarkt-, Bildungs- und wahrscheinlich auch Sozialstaatsreformen einfordern müssen. Die neue Koalition will ja tatsächlich etwas bewegen – aber wahrscheinlich weniger, als Wirtschaftsliberale erhoffen und ihre Kritiker vorbeugend befürchten (wobei diese wohl heimlich auf in ihrem Sinne "böse" Nachrichten warten).