Blau ist das neue Rot

Auch der Wunsch nach einer Digitalsteuer für Amazon, Google und Facebook unterscheidet sich davon nicht. Inhaltlich einen echten Unterschied gibt es vor allem in der Migrationspolitik. Da geht es um die Anpassung der Kinderbeihilfe für im Ausland lebende Kinder an die Kaufkraft des jeweiligen Landes; um das umstrittene Festhalten am Abschiebebescheid von integrierten Lehrlingen; und um die Ablehnung des UN-Migrationspakts. Die SPÖ agiert hier seit Jahren bewusst anders, auch um sich von den Blauen abzugrenzen. Womit sie allerdings teils die Gunst der eigenen Wählergruppen verloren hat.

Haben die Sozialdemokraten in der EU den Anschluss verpasst? Diese These vertritt das deutsche Magazin stern in seiner jüngsten Ausgabe unter dem Titel „Das Elend der Sozialdemokraten“. Dabei regierten noch vor 20 Jahren linke Volksparteien fast überall in der EU. Auch Angela Merkels Koalitionspartner SPD verliert deutlich an Zustimmung. Die deutsche Kanzlerin hat ja links von sich wenig Raum gelassen, rechts allerdings schon. Die türkis-blaue Regierung setzt rechte Akzente, führt aber ansonsten relativ ungerührt (und zum Teil durchaus populistisch) den Kurs früherer Regierungen fort. Dadurch bleibt wenig Raum für einschneidende Reformen, aber auch wenig für große Oppositions-Empörung. Die Arbeitszeitflexibilisierung (also die Möglichkeit zum 12-Stunden-Tag) ist eines der wenigen Themen, die tatsächlich polarisieren. In vielen anderen sozialpolitischen Themen ist Blau das neue Rot.