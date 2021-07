Bitte jetzt keine Delta-Hysterie

Das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Die Hoffnung also, dass sich Covid rund um den Globus austobt und dann so wie die Spanische Grippe vor 100 Jahren wieder verschwindet, wird nicht in Erfüllung gehen.

Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und zwar so normal wie möglich. Österreich geht diesen Weg gerade. Noch radikaler ist England. Dort sollen am 19. Juli überhaupt alle Corona-Maßnahmen beendet werden.