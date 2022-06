Auf der Suche nach den Talenten

Von der Decke des Kinderzimmers eines Freundes h√§ngen nach wie vor Flugzeuge, die er als Kind zusammengebaut hat. Es war schon damals klar, dass er Pilot werden w√ľrde. Und er wurde es wirklich. Es gibt solche Menschen, die im Kindesalter felsenfest wissen, was sie sp√§ter beruflich machen wollen und ziehen es durch. Sie werden tats√§chlich Pilot oder Journalistin oder Polizistin oder Tierarzt.

Und dann gibt es jene, die dieses Gl√ľck nicht haben. Auch im Erwachsenenalter zermartern sie sich das Gehirn dar√ľber, was sie nun machen sollen, was ihnen zu eigen ist. Dabei ist das Gl√ľck der Fr√ľhentschlossenen auch nicht so ungetr√ľbt, wie die Ewig-Suchenden glauben. Denn jeder entwickelt sich weiter. Niemand ist auf Ewigkeit fertig und mit sich in seiner Position zufrieden.

Doch nun genug gegrummelt, gehen wir √ľber zum positiven Aspekt: Manchmal gen√ľgen kleine Anpassungen, um seine vielleicht neu erstarkten Bed√ľrfnisse im bestehenden Beruf zu befrieden. Wer also zum Beispiel √ľberlegt, ob er nicht doch lieber P√§dagoge geworden w√§re, kann einfach mal probieren, sich in der internen Weiterbildung einzubringen.

Zum gro√üen Gl√ľck sind F√§higkeiten nicht fachgebunden, sondern √ľbertragbar, wie wir in unserer Titelgeschichte lernen. Wer gerne analysiert, der tut das also grunds√§tzlich gerne, chemische Formeln genau so wie Menschen. Wer sich beruflich ver√§ndern will ‚Äď im Gro√üen wie im Kleinen ‚Äď, sollte sich jedenfalls nicht entmutigen lassen. Auch wenn so manche denken, man sei verpeilt, wenn man mit 35 Jahren nicht zu 100 Prozent im Traumberuf angekommen ist. Man darf sich von seinem Partner entfremden, wieso also nicht vom Beruf? Zudem: Auch Jobs ver√§ndern sich immer wieder und passen dann vielleicht nicht mehr so gut, wie zu Beginn.