Die Not der Anreiz-Regierung

"Ich will den Kuchen größer machen“, sagt sein Vorgänger im Vorjahr am Traunsee, „und in den kommenden fünf Jahren ein Gesamtwachstum von 10 Prozent erreichen“. Karl Nehammers Rezept ist nachweislich nicht auf- und er selbst vom innenpolitischen Parkett abgegangen. Die Probleme sind geblieben, mehr noch: Sie sind größer geworden.

Wenn Christian Stocker im ORF-Sommergespräch zum ersten Mal als Kanzler und Chef der zweitstärksten Partei Rede und Antwort stehen wird, wird er das in einem TV-Garten tun, der zu gedeihen scheint. In Österreichs Wirtschaft selbst wächst kaum etwas – außer die Angst vor einem weiteren Abschwung und Anstieg der Arbeitslosen- sowie Inflationsrate, die heute bekannt werden. Österreichs wichtigster Handelspartner Deutschland meldet erstmals seit 2015 mehr als drei Millionen Arbeitslose. Von Wirtschaftswachstum kann hierzulande ob der Prognosen von Wifo (0,0 %) und IHS (0,1 %) keine Rede sein, von Entspannung bei der Teuerung – Wifo und IHS gehen für 2024 von 2,9 % Inflation aus – auch nicht. Das alles trübt die Stimmung und treibt nun endlich die Regierung?

Das Credo vom „leben und leben lassen“ und „Comeback von Leistung und Wettbewerbsfähigkeit“ hat sich abgenutzt, ehe es jemandem genutzt hat, und wird seit Tagen vom Kanzler durch eine Formel zu ersetzen versucht: 2-1-0.