Am Ende regiert die Enttäuschung

Wobei die beiden, die vor einigen Tagen überhaupt keinen Handlungsbedarf gesehen hatten, es natürlich lieber hätten, wenn gleich bundesweit komplett zugesperrt wird. So wäre es gegenüber der eigenen Bevölkerung wohl leichter, regionale Fehler und Versäumnisse zu kaschieren. Und nur als Anmerkung dazu: Als zu Ostern nur für Wien, Niederösterreich und das Burgenland ein härterer Lockdown verhängt worden war, wollte der Rest von einer bundesweiten Ausrollung auch nichts wissen.

Effektivste Schraube

Ein österreichweiter Lockdown zählt sicherlich zu den effektivsten Schrauben, an denen gedreht werden kann, um dem Strudel der zu hohen Sieben-Tage-Inzidenzen und der zu großen Belastung des Gesundheitssystems entfliehen zu können. Bei so einer weitreichenden Entscheidung sollte aber auch die riesige Enttäuschung in die Waagschale gelegt werden, die damit ausgelöst wird. In erster Linie bei jener Bevölkerungsmehrheit, die sich an die Corona-Beschränkungen gehalten, die lokalen Verschärfungen mitgetragen und auch die Impftermine wahrgenommen hat. Diese Menschen werden dann mit all jenen in einen Maßnahmen-Topf geworfen, die ihnen bislang – zumindest gedanklich – den Stinkefinger gezeigt haben.