Achtung: So werden Sie im Netz getäuscht

Google-Managerin Gennai richtet sich in dem Video auch ganz klar gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren, die die Internetriesen zerschlagen wolle, was aber kaum passieren wird. Dabei ist die Technik noch ganz am Anfang – perfekte Videos, wo Gesichter bekannter Personen mit Wortmeldungen unterlegt werden, die sie nie getätigt haben, sind bald einfach herzustellen.

Da hilft nur eines: mehr Bildung. Auf Regulierung oder Zerschlagung können wir nicht warten. Das Internet ist nicht das Paradies, wo sich jeder ohne Bedenken nehmen kann, was er will, und damit glücklich wird. Das Internet ist ein Dschungel, wo wir in unserem Verhalten und unseren Meinungen ständig überfallen werden können. Außer man ist gebildet genug, um zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Eine Aufgabe für die Schule, vielleicht die wichtigste.