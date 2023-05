Abhängigkeiten

Doch so einfach ist es nicht, die Industrie in Europa wiederzubeleben. In Asien baut man Fabriken innerhalb weniger Monate. Bei uns dauert es Jahre, braucht viele Genehmigungen, das Personal ist teuer, die Produkte damit auch. Zudem will im engen Europa niemand eine Fabrik als Nachbar haben.

„Es ist nicht normal, dass Europa kein einziges Gramm Paracetamol herstellt“, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell 2020. 2024 soll das wichtige Medikament endlich wieder auf dem Kontinent hergestellt werden – in Frankreich, mit viel Förderung vom Staat für die Wiederansiedlung eines Werks.

Eine Strategie, die man tunlichst auf andere Bereiche ausweiten sollte: die Produktion in Schlüsselsektoren muss zurück. Das kostet Geld, aber das wiederum sollte uns die Unabhängigkeit wert sein.