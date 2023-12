Zwei Tote in Slowenien: Zug fuhr in Gruppe von Bahnarbeitern

In Slowenien sind am Donnerstag bei einem schweren Zugunfall n der Nähe von Postojna zwei Menschen getötet worden. Ein Personenzug war in eine Gruppe von Bahnarbeitern gefahren. Zwei von ihnen starben am Unfallort, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt, berichteten slowenische Medien mit Bezug auf die Polizeidirektion Koper. Die Ursache des Unfalls war noch unbekannt.

