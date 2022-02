Zum 2. Corona-Jahrestag mehr als 31.000 Coronafälle in Österreich

Am Freitag, dem 2. Jahrestag der ersten nachgewiesenen Coronafälle in Österreich, sind 31.324 Neuinfektionen gemeldet worden. Am 25. Februar 2020 wurde in Österreich bei einem italienischen Pärchen Corona nachgewiesen. Die beiden hatten sich vermutlich in Norditalien angesteckt und gelten als die ersten Corona-Patienten in Österreich.

Seitdem haben sich bereits mehr als 2,6 Millionen Menschen in Österreich mit Corona angesteckt. 14.725 Menschen sind in Österreich bisher an oder mit Corona gestorben.

