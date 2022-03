Zum 111. Mal findet der Internationale Frauentag statt

Am Dienstag findet zum 111. Mal der Internationale Frauentag statt. Am Frauentag stellen Organisationen und Parteien ihre Forderungen für mehr Gleichberechtigung von Frauen mit Männern vor. Oft geht es dabei um den Ausbau der Kinderbetreuung, damit Mütter leichter Vollzeit-Jobs annehmen können.

Der Frauentag geht auf einen Streik von Textil-Arbeiterinnen im Jahr 1908 in den USA zurück. Sie streikten für die Verbesserung der damals schlechten Arbeits-Bedingungen. In Wien fand am 19. März 1911 die erste große Demonstration für mehr Rechte für Frauen statt.

