Zuckerfest: Was Muslime gerade weltweit feiern

„Eid Mubarek“, „Bayram Mubarek olsun“ oder „Bajram barečula“. Wer seinen muslimischen Nachbarn - in Österreich leben etwa um 800.000 Muslime - eine Freude machen will, kann so zum großen Fest gratulieren, das am heutigen Montag begonnen hat. Bayram ist, neben dem Opferfest, das wichtigste religiöse Fest für Muslime. Nach dem Fastenmonat Ramadan beginnt der dreitägige Bayram, auf Deutsch auch oft als Zuckerfest bezeichnet.