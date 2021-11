Zbog dolaska dijaspore: U Srbiji razmatraju raniji početak raspusta

"Dolazak naših ljudi iz Zapadne Evrope tokom katoličkog Božića, gde se beleži 'eksplozija' delta soja korona virusa, kao i očekivana pojava virusa gripa u drugoj polovini decembra u Srbiji dva su razloga zašto bi bilo korisno da školski raspust počne 20. decembra", rekao je u petak istaknuti srpski epidemiolog Predrag Kon za RTS, kako prenosi Danas.

Kon je dodao da je medicinski deo Kriznog štaba to „jasno rekao“ na konsultacijama sa premijerkom, ali i da po svemu sudeći ove nedjelje neće biti sjednice tog tijela, a da se ništa ne može u vezi raspusta odlučiti bez Ministarstva prosvjete.

Potisnuta gripa

Objasnio je da je raniji početak raspusta mera koja je važna zato što škole predstavljaju prostor gde ima dosta ljudi u zatvorenom prostoru, kao i da je sa članovima porodica učenika i zaposlenih gotovo pola Srbije povezano sa prosvjetnim sistemom.

„Tako se sprečava da dođe do ‘rasejanja’ virusa koji uđe u zemlju preko školske dece , i to je razlog, kao i da se spreči ili odloži da u isto vreme dođe do zaraze gripom“, naglasio je Kon.Dodao je, međutim, da će virus gripa biti „potisnut“ dokle god dominira korona virus.

Poziv na vakcine

Na pitanje da li će djeca biti posebno ugrožena, odgovorio je da virus traži prostor, a da je najviše nevakcinisanih među mlađima i školskom decom. „Mlađi nisu posebno ugroženi, nije se bolest dramatično promenila nego je povećan broj zaraženih, pa tako dolazi i do težih slučajeva“, rekao je Kon.

Pored poziva na vakcinaciju, ponovio je da se medicinski dio Kriznog štaba zalaže za uvođenje kovid propusnica koje bi važile 24 časa.

