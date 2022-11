Zahl der Grippefälle in Österreich stark angestiegen

In der vergangenen Woche ist die Zahl der Grippefälle in Österreich deutlich gestiegen. Besonders in Wien, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und der Steiermark gab es mehr Grippefälle. In Wien allein gab es mit 16.250 um über 5.000 Fälle mehr als in den 2 Wochen davor. Eine Grippe-Welle ist aber noch nicht erreicht worden.

Die Wiener Ärztekammer berichtete am Donnerstag, dass in Wien die Gratis-Impfungen begonnen haben. Vor allem alte Menschen nehmen das kostenlose Angebot sehr stark in Anspruch.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

