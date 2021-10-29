Yukarı Avusturya'da gece restoranları ve büyük etkinlikler için 2G geliyor

Buna ek olarak, Cadılar Bayramı kontrollerin artıracağını duyurdu. Polis, yiyecek ve içecek ticaretinde ve etkinliklerde kontroller yapacak. Evden eve şeker toplamak için giden çocuklar elbette kontrol edilmeyecek. Bugünden itibaren Yukarı Avusturya'da daha katı bir FFP2 maske kuralı geçerlidir. Müzeler ve kütüphaneler gibi 3G kuralı olmayan tüm perakende ve kültür kurumları için geçerlidir. Sinema ve tiyatro salonlarında maske zorunluluğu yoktur, 3G sertifikası göstermeniz gerekmektedir. Buna ek olarak, Braunau ve Freistadt olmak üzere iki bölgede halihazırda çıkış kontrolleri uygulanıyor, Cuma günü ise etkilenen diğer bir bölge olarak Gmunden eklendi.