Yukarı Avusturya'da gece restoranları ve büyük etkinlikler için 2G geliyor
Yeni düzenlemeler 8 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Cadılar Bayramı'nda da büyük kontroller olacak.
Steiermark ve Tirol'den sonra Yukarı Avusturya da aşısız insanlar için korona düzenlemelerini sıkılaştırıyor: 8 Kasım'dan itibaren 2G kuralı gece gastronomi ve 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler için geçerli olacak. O zaman ancak aşı olduysanız veya iyileştiyseniz içeri girebilirsiniz. Tirol başkanı Thomas Stelzer "Nüfusun sağlığı en büyük önceliğe sahiptir" dedi. "Hastane kapasitelerinin aşırı yüklenmemesine ve karantinanın önlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz."
Buna ek olarak, Cadılar Bayramı kontrollerin artıracağını duyurdu. Polis, yiyecek ve içecek ticaretinde ve etkinliklerde kontroller yapacak. Evden eve şeker toplamak için giden çocuklar elbette kontrol edilmeyecek. Bugünden itibaren Yukarı Avusturya'da daha katı bir FFP2 maske kuralı geçerlidir. Müzeler ve kütüphaneler gibi 3G kuralı olmayan tüm perakende ve kültür kurumları için geçerlidir. Sinema ve tiyatro salonlarında maske zorunluluğu yoktur, 3G sertifikası göstermeniz gerekmektedir. Buna ek olarak, Braunau ve Freistadt olmak üzere iki bölgede halihazırda çıkış kontrolleri uygulanıyor, Cuma günü ise etkilenen diğer bir bölge olarak Gmunden eklendi.
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