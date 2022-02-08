Yine 3-G ile kuaföre: Cumartesiden itibaren yeni açılış adımları

Genel perakendede 2G kuralı artık geçerli değil, FFP2 yükümlülüğü devam ediyor. Aynısı müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler vb. için de geçerlidir. 2G ayrıca kuaför gibi fiziksel hizmetler için artık mevcut değildir, 3G ve FFP2 zorunludur.

Gece yarısı sokağa çıkma yasağı kaliyor

Etkinliklerde üst sınır kalmaktadır, sadece 2G geçerlidir. Sadece koltuk tahsis edilmeyen etkinliklere, yalnızca tüketim yasağı varsa, 50'den fazla kişi için izin verilir. FFP2 maskesi her zaman zorunludur. İç ve dış mekanlarda FFP2 zorunluluğu ve gece yarısı sokağa çıkma yasağı yürürlükte kalmaktadır.

Yeni enfeksiyon sayısının yüksek olmasına rağmen hükümet açılış adımlarını hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki durumun önceki dalgalara göre yönetilebilir durumda olduğundan uygun görüyor.