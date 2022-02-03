02/03/2022
Viyana gastronomide 2-G ile devam ediyor
Belediye başkanı Michael Ludiwg Viyananın nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig (SPÖ) Perşembe günü yeniden danışma kuruluyla bir araya geldi. Sonra, her zamanki gibi, Ludwig federal hükümetin nasıl ilerleyeceğini açıkladı.
Viyana'da aşağıdaki önlemler geçerlidir:
5 Şubat'tan itibaren:
- Yemek ticaretinde sokağa çıkma yasağı gece yarısına taşınacak.
- Gastronomide 2G kuralı geçerliliğini koruyor.
- Etkinliklerde, koltuk tahsis edilmeden 25 kişi yerine 50 kişi tekrar bir araya gelebilir.
12 Şubat'tan itibaren:
- Perakendede 2-G zorunluluğu kalkıyor.
- Ancak perakende satışta FFP2 maskesi takma zorunluluğu devam ediyor.
- Turizm FFP2 maskelerine ve ayrıca 3-G'ye geçiyor.
Okulda, önlemler federal hükümete benzer şekilde uygulanmaktadır.
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