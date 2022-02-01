Hatırlama dozunun geçerliği altı aya kısaltılıyor

3. aşı şu anda 9 ay veya 270 gün geçerlidir. Ama bu da bir noktada değişebilir. Corona'ya karşı iki kez aşılanan herkes tam aşılı olarak kabul edilir. Ancak, yalnızca belirli bir süre için. Şimdiye kadar bu sure 9 aydı. Ancak 1 Şubat'tan itibaren bu süre 6 aya indirilmiştir.

Bu, şu anda Avusturya'da yaklaşık 235.000 kişiyi etkiliyor. Şimdi, sözde hatırlatma dozu olarak adlandırılan, üçüncü bir aşı olmanız gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde aşısız sayılırsınız ve yeşil pasaportunuzu kaybedersiniz.

3. aşı şu anda 9 ay veya 270 gün geçerlidir. Ama bu da bir noktada değişebilir. Şu anda Avusturyalıların yüzde 49,3'ü üçüncü aşıya sahip.