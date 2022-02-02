"Normalliğe dönüş": Okullarda maske zorunluluğu kısmen kaldırılıyor

Çarşamba günü Avusturya'da 39.410 yeni enfeksiyon kaydedildi: bu, pandeminin başlamasından bu yana ikinci en yüksek değer. Ancak kamu hayatındaki gevşemeye paralel olarak önümüzdeki haftadan itibaren okullarda da tedbirler gevşetilecek. Nihai hedef: okulları açık tutmak. Bakanlar Kurulu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Martin Polaschek (ÖVP), "Şubat sonunda okullarda planlanan güvenlik aşamasının sona ermesinden önce, uzmanlar okullarda maske ihtiyacının nasıl düşebileceğini kontrol ediyor" dedi.

'Normalliğe dönüş' adımları

7 Şubat'tan itibaren tüm yaş grupları için beden eğitimi derslerinde maske zorunlu olmayacak. Ayrıca mümkünse jimnastik dersleri dışarıda yapılmalıdır, ancak bu sadece bir tavsiyedir.

14 Şubat'tan itibaren ilkokul öğrencileri artık otururken yüz maskesi takmak zorunda kalmayacak. Okullarda güvenlik aşaması 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Polaschek, test etme zorunluluğunun sona ermesinin şu anda tartışmaya açık olmadığını söyledi.