Wiener Kinderstation bekam Besuch von Superhelden

In Wien haben sich am Mittwoch Polizisten als Superhelden verkleidet und eine Kinderstation in einer Klinik besucht. Die Polizisten waren von der Spezialeinheit WEGA. Statt der Polizei-Uniform trugen sie Kost├╝me und sahen aus wie Batman, Spiderman oder Aquaman. Eine Polizistin verkleidete sich als Wonder Women.

Zuerst flog ein Hubschrauber ├╝ber die Kinderstation. An Bord waren Superman und Thor. Die anderen Superhelden seilten sich dann vom Dach zu den Fenstern ab. Von dort aus w├╝nschten sie jedem Kind eine gute Besserung. Am Ende gab es noch Erinnerungs-Fotos und Geschenke f├╝r die Kinder.

+++ Dieser Nachrichten├╝berblick ist in leicht verst├Ąndlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschw├Ąchen. +++