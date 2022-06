Batman und Wonder Woman mit Polizeihubschrauber zu Kindern ins Spital

Das brachte die Kinderaugen in der Klink Donaustadt in Wien am Mittwochnachmittag zum Leuchten. WEGA-Beamte tauschten ihre Uniformen gegen Kostüme und seilten sich u.a. als Batman, Spiderman, Flash und Aquaman vom Dach der Klinik ab.

Eine Polizistin des Landeskriminalamtes Wien schlüpfte in das Wonder Woman-Kostüm, um ihre Kollegen zu unterstützen.Zuerst überflog der Polizeihubschrauber mit Superman und Thor an Board die Kinderstation.