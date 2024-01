Wiener Demonstranten fordern Freilassung von Hamas-Geiseln

Am Sonntag haben über 100 Menschen vor der Wiener Staatsoper demonstriert. Sie forderten die Freilassung von Geiseln der Hamas im Gaza-Streifen.

Über 130 Geiseln finden sich seit 100 Tagen in Gefangenschaft von Hamas-Terroristen. An der Aktion in Wien nahmen auch viele Prominente teil. So waren unter anderem die Schauspieler Cornelius Obonya und Katharina Stemberger dabei. An der Staatsoper wurde eine Lichterkette befestigt, Darauf war der Spruch "Bring them home" zu sehen. Das ist Englisch und bedeutet: "Bringt sie heim".