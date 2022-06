Wiener Bauarbeiter fanden einen Toten in einem Lüftungsschacht

Am Donnerstag haben Bauarbeiter auf einer Baustelle in Wien-Meidling eine Leiche gefunden. Sie fanden den Toten in einem 3 Stockwerke tiefen Lüftungs-Schacht. Sie dachten zuerst, dass ein Kollege in den Schacht gefallen war. Laut Polizei war der Mann schon länger tot. Er dürfte in der Nacht in den Schacht gefallen sein.

Er könnte ein Einbrecher gewesen sein. Bei dem Toten fand man nämlich eine Brechstange und eine Taschenlampe. Wer der Mann war, konnte vorerst nicht festgestellt werden. Es gab keine Hinweise auf ein Gewalt-Verbrechen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++