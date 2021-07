Heuer viel weniger Verkehrstote im 1. Quartal

Heuer sind im 1. Quartal in Österreich besonders wenige Menschen im Straßenverkehr gestorben. In der Zeit von Jänner bis März starben 48 Menschen bei Verkehrsunfällen, 6.064 Menschen wurden verletzt. Seit 30 Jahren sind in keinem anderen 1. Quartal weniger Menschen im Straßenverkehr gestorben.

Fast die Hälfte der Verkehrstoten, nämlich 22, gab es bei Unfällen mit Lkws. Es verunglückten auch mehr Radfahrer als früher, 6 starben dabei. Dafür verunglückten viel weniger Autofahrer und Fußgänger. Das lag vor allem an den Lockdowns, die den Verkehr verringerten.

