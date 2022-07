Wien verschärft die Corona-Regeln

In Wien werden wieder strengere Corona-Regeln eingeführt. Das betrifft aber vorerst nur den Gesundheitsbereich. Für Mitarbeiter in Spitälern und Pflegeheimen gilt nun eine durchgehende Maskenpflicht. Außerdem werden die Besuche reduziert. Pro Tag und Patient sind nur noch 3 PCR-getestete Besuche erlaubt. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag angekündigt.

Ob es im August weitere Verschärfungen in Wien gibt, sagte Ludwig noch nicht. Er forderte von der Bundesregierung, einheitliche Regeln im ganzen Land einzuführen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

