Wieder viele Corona-Neuinfektionen und 22 weitere Tote

Am Mittwoch hat es in Österreich 38.309 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Das sind rund 5.600 mehr als im Tagesschnitt der vergangenen Woche. In Krankenhäusern liegen derzeit 2.059 Corona-Patienten, um 16 weniger als am Vortag. Auf Intensivstationen liegen derzeit 185 Corona-Patienten, um 9 weniger als am Dienstag.

Innerhalb von 24 Stunden sind allerdings 22 weitere Todesfälle hinzugekommen. Bisher sind in Österreich 14.293 Menschen an oder mit Corona gestorben.

