Wieder mehr Corona-Patienten und Corona-Tote in Österreich

Die Zahl der Corona-Patienten ist in der derzeitigen Coronawelle wieder gestiegen. Am Mittwoch lagen 1.719 Corona-Patienten in Krankenhäusern, 101 davon mussten auf Intensiv-Stationen behandelt werden. Insgesamt wurden am Mittwoch 11.432 Neuinfektionen gemeldet. Das liegt über dem Durchschnitt der letzten Woche.

Die Zahl der Corona-Toten ist seit Dienstag um 27 gestiegen. In der vergangenen Woche waren es 80. Bisher sind in Österreich 19.051 Menschen an oder mit Corona gestorben.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

