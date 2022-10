Wie Geflüchtete einen Platz am Arbeitsmarkt finden sollen

Vormittag, unter der Woche. In der Shopping City Süd in Vösendorf ist es ruhig. Auch durch den Ikea schlendern nur wenige Menschen. Umso mehr fällt die Menschengruppe im Restaurantbereich auf. Alle Sitze der Tische im Durchgang sind besetzt. Rundherum stehen Menschen und hören aufmerksam zu. Sie wollen wissen, was die Ikea-Mitarbeiter zu sagen haben. An manchen Tischen wird das Gesagte ins Ukrainische übersetzt.

Vertriebene aus der Ukraine - sie bilden die Mehrheit - und Asylberechtigte aus Syrien oder dem Irak sind an diesem Tag hier, um sich übrt Karrieremöglichkeiten bei IKEA zu informieren. 200 Menschen sind insgesamt da.

Einst Englischleherin

Ludmila ist eine von ihnen. Die 47-Jährige lebte vor dem blutigen Krieg in der zentral-ukrainischen Stadt Dnipro und betrieb dort ein kleines Nachhilfeinstitut. Sie selber war dort als Englischlehrerin tätig. Im April musste sie all das hinter sich lassen und kam mit ihrer 21-jährigen Tochter – ihr Mann musste in der Ukraine bleiben – nach Wien. Seither macht sie Deutschkurse beim Österreichischen Integrationsfond (ÖIF) und ist ein paar Stunden in der Woche bei einer Organisation für Geflüchtete tätig. "Aber ich kann mir gut vorstellen, auch hier zu arbeiten", sagt sie.