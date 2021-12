Weniger Corona-Infektionen, aber mehr 72 Tote

Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus sinkt in Österreich weiter. Von Mittwoch auf Donnerstag sind 8.882 neue Ansteckungen gemeldet worden. Vor 2 Wochen waren es fast doppelt so viele. Auch die Zahl der Corona-Patienten in Spitälern geht leicht zurück. In den letzten 24 Stunden sind aber 72 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Bisher sind in Österreich 12.625 Menschen durch Corona gestorben.

Im Krankenhaus werden derzeit 3.241 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt, um 135 weniger als am Mittwoch. 637 Corona-Kranke liegen auf Intensiv-Stationen, um 12 weniger als am Vortag.

