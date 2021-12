Weniger als 2.000 neue Corona-Fälle in Österreich

Am Montag sind in Österreich weniger als 2.000 neue Corona-Ansteckungen gemeldet worden. So wenige waren es schon seit dem 18. Oktober nicht mehr. Die Zahl der Corona-Toten stieg auf knapp 13.500 an. Mehr als 1.700 Corona-Patienten liegen zurzeit noch in Krankenhäusern.

Die neue Corona-Art Omikron breitet sich weiter schnell aus. Bis Sonntagabend wurden alleine in Wien über 200 neue Omikron-Fälle gemeldet.

In Österreich haben sich bisher 6,5 Millionen Menschen mindestens einmal gegen Corona impfen lassen.

