Weniger als 1.000 Corona-Patienten in den Krankenhäusern

In den Krankenhäusern von Österreich gibt es weniger als 1.000 Corona-Patienten. Das gab es schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Am Freitag waren genau 992 Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Es gibt auch wieder weniger als 1.000 Neu-Infektionen pro Tag. Das war am Freitag sogar schon das 4. Mal in dieser Woche.

Auch auf den Intensiv-Stationen gibt es weniger Corona-Patienten. Verglichen mit der Vorwoche sind es dort um fast 23 Prozent weniger. Bisher sind in Österreich mehr als 10.400 Menschen an oder mit Corona gestorben.

