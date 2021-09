Weltweite Demonstrationen für mehr Klimaschutz

Am Freitag hat es auf der ganzen Welt Demonstrationen für mehr Klimaschutz gegeben. Vor allem Jugendliche haben demonstriert. Auch in Österreich demonstrierten viele Menschen. Insgesamt gab es in Österreich Demonstrationen in 14 Städten. Die Demonstranten forderten von den Politikern mehr Einsatz für den Klimaschutz.

Es ist das 8. Mal, dass an einem Freitag auf der ganzen Welt für mehr Klimaschutz demonstriert wird. Zum ersten Mal fanden die Demonstrationen am 15. März 2019 statt.

