Weitere Lockerungen bei der FFP2-Maskenpflicht in Österreich

Die FFP2-Maske muss in Österreich weiter getragen werden. Gesundheitsminister Johannes Rauch hat aber am Donnerstag weitere Ausnahmen von der Masken-Pflicht angekündigt. Die Maske muss auch weiterhin in den Öffentlichen Verkehrsmitteln, in Lebensmittel-Geschäften oder Apotheken aufgesetzt werden. In Modegeschäften oder bei Veranstaltungen ist die Maske nicht mehr verpflichtend.

In Wien braucht man ab Samstag keinen Impfnachweis mehr in Lokalen und Restaurants. Außerdem wurde die Gültigkeit vom Grünen Pass verlängert. Als geimpft gilt man nun nach der dritten Impfung für 365 Tage.