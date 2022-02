Wegen Corona: Zwei Ski-Springerinnen dürfen nicht zu Olympia

Im österreichischen Olympia-Team der Schi-Springerinnen gibt es Ausfälle wegen Corona-Ansteckungen. Am Dienstag wurde bei Schi-Springerin Sara Marita Kramer Corona festgestellt. Am Mittwoch wurde nun auch Jacqueline Seifriedsberger positiv getestet. Sie fällt ebenfalls für die Olympischen Winterspiele in China aus.

Chef-Trainer Harald Rodlauer darf ebenfalls nicht nach China. Er hatte Kontakt zu den positiv getesteten Sportlerinnen. Der Österreichische Schiverband hat Sophie Sorschag als Ersatz für Seifriedsberger vorgeschlagen. Doch da muss erst das Internationale Olympische Komitee zustimmen.

