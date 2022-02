Weg mit der „weißen Brille“ über Afrika

Der Kontinent Afrika sorgt in Österreich derzeit für reichlich Gesprächsstoff – oder zumindest das, was Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck über ihn zu sagen hat. "Afrika ist nicht nur ein Land, aus dem Flüchtlinge kommen. Das ist oft das Bild, das hier in Europa verbreitet wird. Sondern es ist ein Land voller Chancen, voller junger Menschen, die hoch digitalisiert sind", äußerte Wirtschaftsministerien Margarete Schramböck in einem ORF-Interview im Vorfeld eines Treffens mit Vertretern afrikanischer Staaten in Wien.