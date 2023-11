Warnstreiks bei den Metall-Arbeitern gestartet

Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag fĂŒr alle Arbeitnehmer in einem Beruf. Es gibt Kollektiv-VertrĂ€ge fĂŒr viele verschiedene Berufe und ihre Mitarbeiter. In einem Kollektiv-Vertrag stehen die Rechte der Mitarbeiter. Darin steht aber auch, was sie in ihrer Arbeit tun mĂŒssen und wie viel Lohn sie bekommen. Der Kollektiv-Vertrag soll die Arbeitnehmer schĂŒtzen.