In Nordmazedonien zeichnet sich eine politische Wende ab

Nordmazedonien wählt am 8. Mai in der Stichwahl seine neue Präsidentin oder den Präsidenten. Gleichzeitig findet auch die Parlamentswahl statt. Prognosen zufolge zeichnet sich eine politische Wende zu Gunsten der nationalkonservativen VMRO-DPMNE ab. Die seit Mitte 2017 regierenden Sozialdemokraten ( SDSM ) und ihr Präsidentschaftskandidat scheinen vor einer Niederlage zu stehen.

Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl am 24. April steht die Kandidatin der oppositionellen VMRO-DPMNE, die Verfassungsexpertin Gordana Siljanovska-Davkova (70), mit gut 40 Prozent der Stimmen in klarer Führung. Amtsinhaber Stevo Pendarovski (61), ebenfalls Jurist und Kandidat des sozialdemokratischen Lagers, erhielt im ersten Wahldurchgang knapp 20 Prozent der Stimmen.

Die beiden Politiker waren auch 2019 in der Stichwahl um das Präsidentenamt gegeneinander angetreten. Damals war das Kräfteverhältnis nach der ersten Runde äußerst ausgewogen. Die Stichwahl hatte Pendarovski klar gewonnen.

Die klar proeuropäischen Sozialdemokraten waren seit 2022 vergeblich um die Anerkennung der bulgarischen Volksgruppe in der Verfassung bemüht. Dies war auf Drängen des benachbarten EU-Landes Bulgarien die Voraussetzung für den Start der Beitrittsgespräche mit Brüssel. Der größte Widerstand kam von der VMRO-DPMNE, die sich einer Verfassungsänderung, wofür im Parlament eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist, widersetzt.

Die VMRO-DPMNE, die zwischen 2006 und 2016 an der Macht war, und die Sozialdemokraten scheinen unterdessen seit Jahren völlig entgegengesetzte Standpunkte zu vertreten.

Präsidentschaftskandidatin Siljanovska-Davkova ließ wissen, dass sie als Präsidentin die Bezeichnung Mazedonien anstatt Nordmazedonien zu benutzen gedenke. Nach dem Wahlsieg in der ersten Runde wollte sie sich allerdings nicht dezidiert gegen die EU-Integration ihres Landes aussprechen. Sie sei für eine EU-Mitgliedschaft, wenn diese dem "mazedonischen Staat und den nationalen Interessen" keinen Schaden anrichten würde.

Die Arbeitslosenrate belief sich im Vorjahr auf 12,3 Prozent

SDSM-Chef Dimitar Kovacevski wiederholte im Wahlkampf immer wieder, dass man eine Rückkehr "in die Vergangenheit" - als die VMRO-DPMNE an der Macht war -, in eine "Zeit der inneren Spaltungen und Konflikte", vermeiden müsse. Er versprach aber auch einen wesentlichen Anstieg des Durchschnittseinkommens auf 1.100 Euro. Im Februar lag es mit knapp 40.000 Denari bei gerade 648 Euro. Die Arbeitslosenrate belief sich im Vorjahr auf 12,3 Prozent, wobei die jüngere Generation stärker betroffen ist.

Laut dem VMRO-DPMNE-Vorsitzenden Mickoski würde seine Partei nicht nur 50.000 neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die Gemeinden mit jährlich 250 Millionen Euro für Investitionsprojekte unterstützen.

Seit dem Abschluss des Ohrid-Abkommens im Jahr 2001, mit dem der albanischen Volksgruppe mehr Rechte zugesichert wurden, gehören eine oder mehrere albanische Parteien zu den traditionellen Regierungspartnern.