EU-Parlament beschloss Annäherungshilfe für Westbalkan-Staaten

Die EU-"Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan" hat am Mittwoch das Europaparlament in Straßburg passiert. Von 2024 bis 2027 sollen den Westbalkan-Ländern 2 Mrd. Euro an Zuschüssen und 4 Mrd. Euro an Darlehen zur Verfügung gestellt werden. Darauf hatten sich Unterhändler von Parlament und Rat (der EU-Staaten) Anfang des Monats geeinigt. Die EU-Hilfen sollen die Länder bei ihrer Annäherung an die EU unterstützen.