EU will Westbalkan stärker finanziell unterstützen

Die EU will die Länder des Westbalkan bei ihrer Annäherung an die Union stärker unterstützen. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlamentes einigten sich am Donnerstag auf eine geplante "Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan", teilte der Rat (Institution der EU-Staaten) per Aussendung mit.