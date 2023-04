Vucic zu Wahlen im Nordkosovo: "Tektonische Änderungen" passiert

Kritik an die EU

Kritik an der Europäischen Union übte bei der Veranstaltung am Montag die Direktorin des Wiener International Institute for Peace (IIP), Stephanie Fenkart. Zwanzig Jahre, nachdem die EU bei einem Gipfeltreffen in Thessaloniki den Westbalkanstaaten versprochen hatte, dass sie künftig ein Teil Europas wären, seien lediglich Slowenien sowie Kroatien EU-Mitgliedsstaaten und habe der Kosovo nicht einmal den EU-Kandidatenstatus. Die NGO-Vertreterin erinnerte aber auch daran, dass nicht nur Serbien eine Anerkennung des Kosovo verweigert habe. „Auch fünf EU-Staaten waren bisher dazu nicht fähig, und es sollte Druck auf sie geben, diese Situation zu lösen“, sagte Fenkart.

Die Situation mit den "Nicht-Anerkennern" (Spanien, Griechenland, Zypern, Slowakei, Rumänien, Anm.) könne nicht auf dieser individuellen Ebene gelöst werden, es bedürfe einer Reform der Regierungsmechanismen in der EU, kommentierte der Präsident des Österreichischen Instituts für Internationale Politik, Wolfgang Petritsch. Dass einzelne Mitgliedsstaaten Blockaden auslösen können, müsse überwunden werden, erklärte der ehemalige Spitzendiplomat und Balkanexperte. Petritsch brachte gleichzeitig seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die EU mit ihren Fähigkeiten bei Verhandlungen und Vermittlung nunmehr Kompromisse am Balkan erwirken könne. „2023 ist ein Gelegenheitsfenster, denn 2024 gibt es Wahlen in der EU, in den USA und auch an anderen Orten“, meinte er.

Die einstige südserbische Provinz Kosovo hatte 2008 ihre Unabhängigkeit verkündet, die von Belgrad weiterhin abgelehnt wird. Der von Vučić und Kurti im Februar angenommene westliche Vorschlag zur Normalisierung der Beziehungen soll dazu führen, dass die beiden Staaten einander de facto anerkennen.